Ever Banega Absen, Montella Kalem

: Sevilla dipastikan kehilangan gelandang andalan mereka, Ever Banega saat menghadapi Bayern Muenchen pada leg pertama babak perempat final Liga Champions 2017--2018, Rabu 4 April dini hari WIB. Pemain asal Argentina tersebut absen karena menjalani sanksi akumulasi kartu.Entrenador Sevilla Vincenzo Montella tampaknya tidak terlalu memusingkan kehilangan Banega. Sebab, ia yakin pemain pengganti Banega akan memberikan performa oke untuk Los Nervionenses."Banega adalah pemain yang memiliki karakter berbeda. Tetapi, ia absen dan saya minta maaf," ujar Montella."Tetapi, situasi ini tidak bisa diubah. Saya yakin pemain yang menggantikannya akan berhasil," tambahnya.Banega menjadi salah satu andalan Sevilla pada musim 2017--2018. Total, ia sudah membuat 39 penampilan bersama Sevilla pada musim ini.Dari total penampilannya, Banega juga memberikan banyak kontribusi untuk Sevilla. Total, ia sudah mengoleksi empat gol dan empat assist untuk Sevilla. (Four Four Two)(ASM)