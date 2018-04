Analisis Ferdinand usai Liverpool Menundukkan Manchester City

Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand, menggaris bawahi tiga hal yang menjadi kelebihan pemain-pemain Liverpool dalam menundukkan Manchester City dini hari tadi.Skuat asuhan Juergen Klopp itu menang tiga gol tanpa balas atas The Citizens. Masing-masing gol kemenangan The Reds dicetak Mohamed Salah pada menit ke-12, Alex Oxlade-Chamberlain pada menit ke-20, dan Sadio Mane pada menit ke-31.Meski berhasil mendominasi penguasaan bola, nyatanya City jarang memiliki peluang emas. Kemenangan besar Liverpool tersebut cukup di luar dugaan mengingat City adalah pemuncak klasemen sementara Liga Inggris. Pada pertemuan terakhir kedua tim, Firmino cs hanya bisa menang tipis 4-3.Performa impresif tim yang berbasis di Merseyside itu mendapat pujian dari Ferdinand. Eks bek timnas Inggris itu juga mengagumi kelihaian Klopp dalam meracik para pemain Liverpool yang dinilainya cepat, tahan lama, dan cerdas."Klopp harus diapresiasi untuk caranya membawa timnya lebih unggul di luar sana. Tetapi Anda harus punya para pemain untuk mengeksekusi strateginya," kata Ferdinand."Anda butuh pemain yang cepat, tahan lama, dan cerdas. Liverpool punya banyak (pemain) yang seperti itu," sambungnya.Kemenangan ini membuat Liverpool memperpanjang catatan manis di kandang. Mereka baru menelan sekali kekalahan dari 24 pertandingan kandang sepanjang musim ini. (The Sport Review)(ASM)