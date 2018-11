Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Dini Hari Nanti

Pekan kelima Liga Champions 2018--2019 akan bergulir mulai Rabu 28 November dini hari nanti. Dari jadwal yang dirilis, ada delapan pertandingan yang bakal digelar.Di Grup H Juventus akan menjamu Valencia di Stadion Allianz Arena. Tambahan tiga poin akan membuat Cristiano Ronaldo cs melenggang ke babak perempat final. Saat ini, mereka memimpin klasemen dengan meraih sembilan poin.Masih di grup yang sama, Manchester United akan menjamu Young Boys. United memiliki peluang lolos fase grup bila mengemas poin penuh.Selain itu, ada AS Roma yang akan berhadapan dengan Real Madrid pada penyisihan Grup G. Kedua tim sama-sama mengemas nilai sembilan atau unggul dari CSKA Moscow dan Viktoria Plzen. Pemenang pada laga nanti menentukan langkah ke babak berikutnya.Di Grup E, Bayern Muenchen akan melawan Benfica dan AEK Athens menghadapi Ajax Amsterdam. Bayern dan Ajax akan lolos jika menang pada laga nanti.Dari Grup F, Manchester City menyambangi markas Lyon. City akan lolos ke babak berikutnya jik menang. Bahkan, hasil seri atau kekalahan bisa membuat City lolos asal Hoffenheim gagal menang atas Shakhtar Donetsk.Rabu, 28 November 201800.55 WIB - AEK Athens vs Ajax Amsterdam (RCTI)00.55 WIB - CSKA Moskow vs Viktoria Plzen03.00 WIB - AS Roma vs Real Madrid (RCTI)03.00 WIB - Lyon vs Manchester City03.00 WIB - Juventus vs Valencia03.00 WIB - Manchester United vs Young Boys03.00 WIB - Bayern Munchen vs Benfica03.00 WIB - Hoffenheim vs Shakhtar Donetsk(ASM)