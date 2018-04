Liverpool Butuh Pengalaman Nyata ketimbang Sejarah

Liverpool punya sejarah yang cukup menguntungkan ketika menghadapi AS Roma di kompetisi Eropa. Beberapa di antaranya adalah menaklukkan Roma di Stadio Olimpico pada final European Cup 1984, dan fase grup Liga Champions 2001--2002.Namun yang paling menjadi sorotan adalah ketika The Reds bentrok dengan Roma pada UEFA Cup (sekarang Liga Europa) 2001. Saat itu, mereka membungkam I Lupi untuk lolos ke perempat final hingga akhirnya bisa melanjutkan kemenangan dan keluar sebagai juara.Menanggapi itu, Klopp mengatakan timnya tidak boleh merasa berada di atas angin, karena hal itu sama saja meremehkan lawan. Baginya, skuat The Reds tetap harus waspada karena lebih membutuhkan pengalaman nyata ketimbang berpatokan dengan sejarah."Kapan final terakhir kali melawan mereka? '84? Kebanyakan pemain yang sekarang malah belum lahir pada saat itu. Mungkin Milly (James Milner) sudah lahir, tapi saya tidak yakin juga, dia hanya hanya terlihat lebih tua saja," kata Klopp seperti dikutip irishexaminer."Saya sangat suka bermain di Roma, tapi itu hanya sebuah cerita bagi para pemain di sini. Saya senang kami bisa ke Roma. Itu adalah kota fantastis yang memiliki sebuah stadion indah, yakni Stadion Olimpico. Di sana tempat bersejarah yang memiliki kisah dari ribuan tahun lalu," tambahnya"Jika kisah itu bermanfaat, maka akan kami gunakan sebaik-baiknya, Tapi saya rasa para pemain butuh hal nyata dan bukan sejarah yang bagus. Kami membicarakan berbagai hal di sana karena berharap semangat dari kota Roma bisa membantu," lanjut pelatih berdarah Jerman tersebut.Gelar UEFA Cup musim 2000--2001 punya kenangan cukup kuat karena diraih setelah menaklukkan Alaves dengan golden goal. Gelar tersebut juga memastikan The Reds meraih treble winner karena mereka juga berhasil menjuarai Piala FA serta Piala Liga.Selain itu, Liverpool adalah satu-satunya tim dari Inggris yang berhasil meraih trofi berlevel Eropa setelah adanya sanksi akibat tragedi Heysel. Sanksi UEFA itu melarang seluruh klub Inggris bertanding di level Eropa selama lima tahun (1985 - 1990). (irishexaminer)(FIR)