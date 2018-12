Tekad Alli Bantu Spurs Kalahkan Barcelona

: Menghadapi Barcelona pada matchday terakhir penyisihan Grup B Liga Champions 2018--2019, Selasa 11 Desember, akan menjadi laga krusial bagi Tottenham Hotspur. Kemenangan dibutuhkan The Lilywhites pada laga tersebut guna mengamankan tiket ke babak 16-besar.Tottenham sedang berebut tiket babak 16-besar dengan Inter Milan. Keduanya sama-sama memiliki tujuh poin. Namun, tim besutan Mauricio Pochettino tersebut berhak menempati peringkat kedua klasemen karena unggul secara head to head.Situasi tersebut sebetulnya cukup menguntungkan bagi Tottenham. Andai mereka mampu meraih kemenangan pada laga terakhir, mereka sudah dipastikan lolos. Sebab, Inter tetap tidak bisa menyingkirkan Tottenham meski mampu mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor berapa pun pada laga terakhir.Hanya saja, Tottenham tidak akan dibiarkan Barcelona untuk meraih kemenangan pada laga nanti. El Barca diprediksi akan tampil maksimal lantaran akan bermain di markas sendiri, Stadion Camp Nou.Gelandang Tottenham Dele Alli sadar timnya akan kesulitan menghadapi Barcelona pada laga nanti. Namun, ia tetap bertekad untuk membantu The Lilywhites meraih kemenangan."Sudah pasti kami akan naik level. Mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia. Mereka memiliki beberapa pemain hebat dan sebagai pemain, Anda bermimpi bermain di Camp Nou dan kami akan pergi ke sana dan mendapatkan peluang terbaik kami," ujar Alli."Ini akan menjadi pertandingan sulit. Tetapi, menghadapi mereka adalah pertandingan yang ingin kami rasakan. Kami bisa berduel dengan salah satu tim terbaik di dunia dan beberapa pemain terhebat di dunia," tambahnya."Anda ingin menantang diri sendiri dan pergi ke sana dengan mentalitas pemenang dan kami haris percaya. Ini akan sulit. Tetapi, kami harus bisa memberikan penampilan yang terbaik," tutur Alli.Sebelumnya, Tottenham berhasil memetik kemenangan kala bertandang ke Leicester City pada matchday ke-16 Liga Primer Inggris 2018--2019, Minggu 9 Desember. Ketika itu, mereka menang dengan skor 2-0. (Sky Sports)(PAT)