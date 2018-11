Inter Milan Berharap Belas Kasih Barcelona

: Kekalahan dari Tottenham Hotspur membuat peluang Inter Milan ke babak 16 besar Liga Champions 2018--2019 semakin tipis. Namun, pelatih I Nerazzurri Luciano Spalletti optimistis timnya akan lolos.Salah satu untuk mewujudkan harapan itu adalah berharap kepada Barcelona. Spalletti yakin Barca bisa membantu Inter lolos dengan mengalahkan Tottenham Hotspur pada laga terakhir penyisihan grup B.Inter menelan kekalahan di markas Tottenham Hotspur pada matchday kelima penyisihan Grup B Liga Champions 2018--2019, Kamis 29 November. Mereka kalah dengan skor tipis 0-1.Gara-gara hasil minor tersebut, Inter harus turun ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi tujuh poin. Meski punya poin yang sama dengan The Lilywhites, Inter kalah secara head to head. Sebab, Nerazzurri hanya menang atas Tottenham dengan skor 2-1 pada pertemuan pertama di fase grup.Inter masih punya kans untuk lolos ke babak 16-besar. Mereka harus bisa meraih kemenangan atas PSV Eindhoven pada laga terakhir, 12 Desember. Namun, dengan syarat, Barcelona meraih kemenangan atau minimal hasil imbang kala berjumpa dengan Tottenham."Saya yakin jika kami melakukan tugas kami, kami akan lolos. Saya yakin bahwa itu masih bergantung pada kami semua," ujar Spalletti."Saya tahu ada juara grup Barcelona yang punya ambisi bersaing untuk mendapatkan kemenangan sebanyak mungkin. Saya tahu Barcelona belum kehilangan pertandingan selama lima tahun terakhir. Ini adalah statistik yang saya tahu soal mereka," lanjutnya.Selanjutnya, Inter sudah dinanti ujian berat pada lanjutan Liga Serie-A Italia 2018--2019, Senin 3 Desember. Ketika itu, mereka akan menghadapi AS Roma di Stadion Olimpico. (Goal)(FIR)