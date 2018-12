Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Grup E - H Dini Hari Nanti

: Laga terakhir penyisihan grup Liga Champions kembali bergulir pada Kamis 13 Desember. Kali ini, pertandingan-pertandingan akan tersaji dalam Grup E hingga Grup H.Hampir semua klub di empat grup yang bertanding pada dini hari nanti sudah memastikan diri lolos ke babak 16-besar. Di antaranya adalah Bayern Muenchen, Ajax Amsterdam, Manchester City, Real Madrid, AS Roma, Juventus, dan Manchester United.Meski demikian, pertandingan-pertandingan pada keempat grup masih tetap menarik. Sebab, beberapa di antara mereka punya ambisi untuk mengamankan status sebagai juara atau runner-up grup.Salah satunya adalah Muenchen dan Ajax. Kedua tim sudah memastikan diri lolos ke babak 16-besar setelah mampu menuai kemenangan pada matchday kelima dua pekan lalu.Namun, kedua tim diprediksi masih ingin memperebutkan poin untuk status juara Grup E. Saat ini, Muenchen masih menempati puncak klasemen dengan mengoleksi 13 poin dan unggul dua poin dari Ajax.Ajax pun punya kans untuk naik ke puncak klasemen. Sebab, mereka akan berduel dengan Muenchen pada laga terakhir nanti.Beralih ke Grup F. Dalam grup tersebut, masih terdapat satu tim yang ingin memastikan lolos ke babak 16-besar, yakni Olympique Lyonnais.Meski menempati posisi kedua klasemen, nasib Lyon belum aman. Mereka masih terpaut dua poin dari Shakhtar Donetsk. Kans Lyon pun terbuka karena akan berduel dengan Donetsk pada laga terakhir.Sementara itu, pertandingan menarik masih akan tersaji di Grup H. Dalam grup tersebut, terdapat pertandingan antara Young Boys kontra Juventus dan Valencia kontra Manchester United.Bagi Juventus dan United, laga terakhir ini terasa penting. Sebab, hasilnya akan menentukan status juara grup. Kebetulan, kedua tim hanya terpaut dua poin, di mana Juventus menjadi pemimpin klasemen sementara dengan mengoleksi 12 poin.00:55: Viktoria Plzen vs AS Roma03:00: Ajax Amsterdam vs Bayern Muenchen03:00: Benfica vs AEK Athena03:00: Shakhtar Donetsk vs Olympique Lyonnais03:00: Manchester City vs Hoffenheim03:00: BSC Young Boys vs Juventus(ASM)