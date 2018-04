Rapor Pemain usai Liverpool Permalukan Manchester City

Liverpool mempermalukan Manchester City pada leg pertama perempat final Liga Champions 2017 – 2018 dini hari tadi. Tanpa ampun, The Reds menghukum City dengan menyarangkan tiga gol tanpa balas.Tampil sebagai pahlawan kemenangan ialah Mohamed Salah. Selain mencetak satu gol, dia juga memberikan assist terukur kepada Sadio Mane. Satu gol lagi diciptakan oleh Alex Oxlade-Chamberlain.Kendati mencetak satu gol dan satu assist, Salah masih kalah bersinar dengan Mane. Who scored menilai, performa Sane mendapatkan nilai lebih tinggi ketimbang pemain internasional Mesir itu.Justru, pemain yang mendekati nilai Mane ialah Chamberlain. Eks Arsenal itu mendapatkan nilai 8,3.Sedangkan di kubu City, bek Nicolas Otamendi mendapatkan nilai paling tinggi. Pemain berpaspor Argentina itu meraih 7,0.Berikut ini rapor pemain Liverpool vs City:Karius -6,8Robertson -7,2Dijk -7,7Lovren -7,4Alexander -8,3Milner -8,0Henderson -7,1Chamberlain -8,5Mane -8,7Firmino -7,8Salah -8,3Solanke -6,0Moreno -6,1Wijnaldum -6,8Ederson -6,0Walker -5,3Otamendi -7,5Kompany -6,0Laporte -7,0Bruyne -6,5Fernandinho -6,9Guendogan -6,3Silva -6,9Sane -6,1Gabriel Jesus -5,8Sterling -6,8(ASM)