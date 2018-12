Data dan Fakta Menarik Jelang Barcelona vs Tottenham

: Tottenham Hotspur akan bertandang ke markas Barcelona pada matchday terakhir penyisihan Grup B Liga Champions 2018--2019, Rabu 12 Desember. Ini menjadi laga penentuan nasib bagi The Lilywhites untuk lolos ke babak 16-besar.Tottenham berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan mengoleksi tujuh poin. Namun, potensi mereka tersingkir tetap terbuka andai gagal menang menghadapi Barcelona pada laga terakhir nanti.Pasalnya, Tottenham ditempel ketat oleh Inter Milan. Saat ini, I Nerazzurri juga memiliki tujuh poin. Namun, mereka harus puas menempati peringkat ketiga karena kalah head to head dari Tottenham.Melihat situasi itu, Tottenham pun harus bisa meraih kemenangan kala berduel dengan Barcelona. Jika mampu menang, The Lilywhites sudah pasti kokoh di peringkat kedua dan lolos ke babak 16-besar, meskipun Inter mampu meraih kemenangan atas PSV.Namun, bukan tugas mudah bagi The Lilywhites mewujudkan tugas tersebut. Sebab, Barcelona juga tidak ingin menelan kekalahan di hadapan publiknya sendiri, Stadion Camp Nou.Selain itu, Tottenham juga punya sejarah pertemuan kurang oke dengan Barcelona. Dari total empat pertemuan kedua tim, The Lilywhites belum pernah meraih kemenangan. Rinciannya adalah tiga kekalahan dan satu kali imbang.Selain catatan di atas, masih ada beberapa fakta menarik patut diketahui para pencinta sepak bola jelang pertandingan Barcelona kontra Tottenham. Berikut di antaranya yang sudah dirangkum- Satu-satunya pertemuan Barcelona dan Tottenham di laga kompetitif terjadi pada musim 1981--1982. Ketika itu, kedua tim berduel pada babak semifinal Piala Winners.- Barcelona dipastikan menjadi pemenang pada laga tersebut. Pada leg pertama, Barcelona bermain imbang 1-1 di markas Tottenham. Kemudian, mereka mampu mengalahkan The Lilywhites dengan skor 1-0 di Camp Nou pada leg kedua.- Barcelona berpeluang untuk mempertahankan catatan lolos sebagai juara grup di Liga Champions tanpa terkalahkan menjadi 12 angka. Itu akan terjadi andai mereka tidak menelan kekalahan dari Tottenham.- Barcelona tidak terkalahkan dalam 28 pertandingan kandang di Liga Champions sejak September 2013 (26 kemenangan dan dua hasil imbang).- Andai mereka tidak kalah dari Tottenham, Barcelona akan menyamai rekor Bayern Muenchen, yakni 29 laga kandang tanpa terkalahkan. Rekor itu dicatatan mereka pada Maret 1998 dan April 2002.- Laga kandang terakhir Barcelona dengan tim Inggris terjadi di leg kedua babak 16-besar Liga Champions musim 2017--2018. Ketika itu, Blaugrana menang dengan skor 3-0.- Rekor kandang Barcelona melawan tim-tim Inggris terbilang oke. Catatannya adalah 20 kemenangan, 11 hasil imbang, dan dua kekalahan.- Tottenham hanya mampu memenangkan empat dari 17 laga kandang di kompetisi Eropa terakhir mereka (6 hasil imbang dan tujuh kekalahan).- Tottenham terakhir kali bertandang ke markas tim Spanyol pada Liga Champions musim lalu. Tepat saat mereka berjumpa dengan Real Madrid di babak penyisihan grup. Saat itu, Tottenham mampu menahan imbang Los Blancos dengan skor 1-1.- Bertandang ke markas Madrid merupakan laga kelima mereka di tanah Spanyol.(ASM)