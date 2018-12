Prediksi Valencia vs Manchester United: Sedikit Harapan United Juara Grup

Manchester United dijadwalkan bertandang ke markas Valencia pada laga pamungkas Grup H, Liga Champions, Kamis 13 Desember dini hari WIB. Laga yang bakal digelar di Estadio de Mestalla, United masih menyimpan sedikit harapan untuk lolos sebagai juara grup.Harapan United lolos sebagai juara grup memang terbilang sulit. Pasalnya, tim asuhan Jose Mourinho harus meraih kemenangan sambil berharap Juventus menelan kekalahan kontra Young Boys. United saat ini berada di posisi kedua dengan sepuluh poin di bawah Juventus yang mengoleksi 12 poin.Modal United cukup bagus jelang laga, Paul Pogba dan kolega bermain cukup solid di kompetisi elit Eropa, karena mereka hanya kebobolan dua gol sejauh ini. Setan Merah juga berhasil meraih kemenangan dalam dua pertandingan tandang di Liga Champions musim ini, termasuk kemenangan di kandang raksasa Serie A, Juventus.Di sisi Valencia, laga nanti tidak lagi menentukan nasib mereka di Liga Champions. Tim asuhan Marcelino menyelesaikan babak penyisihan grup Liga Champions musim ini di posisi ketiga, karena mereka hanya berhasil merebut lima poin sejauh ini.Mereka hanya mencatat satu kemenangan dalam empat putaran babak penyisihan grup. Namun, kemenangan kontra United bakal mendongkrak semangat Valencia yang akan berlaga di Liga Europa.Valencia dan United memiliki sejarah panjang pertemuan di kompetisi antar benua. Akan tetapi, Valencia belum berhasil mengalahkan rival mereka tersebut. Tercatat bahwa dari lima pertemuan terakhir United sukses meraih tiga kemenangan dan dua kali imbang.Di liga domestik, kedua tim tidak memberikan penampilan terbaik mereka pada musim ini. Valencia terpuruk di La Liga di peringkat ke-15 dengan hanya menorehkan 18 poin.Sementara itu, kondisi Manchester United sedikit lebih baik. Mereka berada di peringkat keenam dengan mendapatkan 26 angka. Di lima pertandingan terakhir di semua ajang, Manchester United hanya menang dua kali, termasuk di pertandingan terakhir melawan Fulham.: Neto; Daniel Wass, Gabriel Paulista, Ezequiel Garay, José Gayá; Carlos Soler, Daniel Parejo, Geoffrey Kondogbia, Gonçalo Guedes; Rodrigo Moreno, Michy Batshuayi.: David De Gea; Luke Shaw, Eric Bailly, Phil Jones, Antonio Valencia; Paul Pogba, Marouane Fellaini, Fred; Marcus Rashford, Romelu Lukaku, Jesse Lingard02/10/2018 Manchester United vs Valencia 0-0 (Liga Champions)12/08/2014 Manchester United vs Valencia 2-1 (Persahabatan)07/12/2010 Manchester United vs Valencia 1-1 (Liga Champions)29/09/2010 Valencia vs Manchester United 0-1 (Liga Champions)05/08/2009 Manchester United vs Valencia 2-0 (Persahabatan)Valencia 40-60 Manchester United(PAT)