Analisa Legenda Arsenal untuk Laga PSG vs Liverpool

Legenda Arsenal, Ian Wright, mengagumi perkembangan lini belakang Liverpool dalam mengarungi awal musim 2018--2019. Dia yakin, kondisi itu bakal menyulitkan para pemain Paris Saint-Germain untuk mencetak gol.Liverpool akan menghadapi PSG di Parc de Princes untuk memainkan laga kelima Grup C Liga Champions 2018--2019, Kamis 29 November dini hari WIB. Laga ini cukup krusial karena bisa menentukan langkah kedua tim menuju babak 16 besar.Wright menjelaskan, kendala Liverpool dalam beberapa tahun belakangan ini hanyalah lini belakang, termasuk penjaga gawang. Namun, masalah itu tampak sudah teratasi dengan masuknya pemain baru seperti Allison Becker (kiper) dan Virgil van Dijk (bek tengah).Van Dijk diboyong Liverpool dari Southampton pada Januari 2018 dengan banderol 75 juta poundsterling (sekitar 1,3 triliun). Berselang 18 pertandingan setelah transfer itu dilakukan, The Reds hanya kebobolan 10 kali."Dalam beberapa tahun belakangan ini, istilah tanpa kebobolan (clean sheeet) seperti tabu di Anfield. Tapi, sepertinya dia telah menemukan jawabannya pada musim ini," tulis Wright di The Sun.Dilanjutkan Wright yang tenar bersama Arsenal pada era 90-an, kekuatan lini belakang Liverpool tidak hanya berpusat kepada Van Dijk saja. Sebab, Klopp memiliki empat defender lain yang sangat kokoh dan bakal menyulitkan penyerang PSG.Terlebih lagi, kata Wright, Liverpool baru saja membantai Watford dengan skor 0-3 pada akhir pekan lalu. Hasil laga itu bisa saja membuat kepercayaan diri para pemain Liverpool meningkat."Tidak hanya Virgil van Dijk dan Joe Gomez yang kuat sebagai bek tengah Liverpool. Tetapi masih ada Trent Alexander-Arnold dan Andy Robertson yang menjadi bek sayap. Jika mereka semua bisa dilewati, Anda masih harus mengalahkan Alisson sebagai penjaga gawang," tulis Wright yang kini berusia 54 tahun.Laga nanti merupakan pertemuan kedua Liverpool dengan PSG di fase grup Liga Champions 2018--2019. Sebelumnya, pada pertemuan pertama di Stadion Anfield September lalu, The Reds keluar sebagai pemenang dengan skor, 3-2.(KAU)