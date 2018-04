Manolas: Mematikan Messi Bukan Solusi!

Baca juga: Klarifikasi Agen Egy soal Isu Dipinjamkan ke Benfica

Bek AS Roma, Kostas Manolas, tak menyangkal bahwa Lionel Messi adalah pemain yang paling berbahaya di kubu Barcelona. Namun demikian, ia menilai mematikan seorang Messi bukan solusi.La Blaugrana tengah menikmati musim yang fantastis. Memuncaki klasemen La Liga Spanyol sementara dengan jarak sembilan poin dari posisi kedua, Barcelona semakin dekat dengan titel juara. Selain itu, Messi cs juga masih punya partai final Copa Del Rey melawan Sevilla dan meladeni AS Roma di perempat final Liga Champions.Potensi Barca menyabet treble winner musim ini tidak lepas dari peran sentral Messi. Sejauh ini, pemenang lima kali penghargaan Ballon d'Or itu sudah mencetak 25 gol dan 12 assist di liga domestik. Secara keseluruhan, Messi sudah melesakkan 36 gol dari 44 laga.Teranyar, La Pulga menjadi pahlawan yang menjaga rekor tak terkalahkan Barca di musim ini tetap terpelihara. Tampil dari bangku cadangan, Messi menginspirasi Barca untuk mengejar ketertinggal 0-2 menjadi 2-2 hanya dalam kurun waktu dua menit. Golnya di masa injury time menyelamatkan Barca dari kekalahan di markas Sevilla. Sebelumnya, Luis Suarez memperkecil ketertinggalan pada menit ke-88.Jelang laga melawan AS Roma pada leg pertama perempat final Liga Champions di Stadion Camp Nou, Kamis 5 April dini hari WIB, nama Messi jadi ancaman utama lini belakang I Giallorossi. Dan hal itu diakui oleh Manolas. Bek asal Yunani itu membenarkan pernyataan mantan pelatih Barca, Pep Guardiola bahwa tidak ada cara menghentikan Messi."Guardiola benar ketika ia mengatakan tidak ada cara untuk menghentikannya (Messi)," kata Manolas kepada Il Giornale."Bahkan jika Anda bisa melakukannya (mematikan pergerakan Messi), mereka (Barca) masih punya 10 pemain lainnya yang bisa menyakiti Anda. Tentu, Barcelona masih sesuatu (meski) tanpa Messi. Kami harus lakukan yang terbaik," sambungnya.Manolas bukan tanpa alasan menyebut Messi dan Barcelona adalah lawan yang sangat sulit buat Roma. Roma sempat merasakan keganasan Blaugrana saat kedua tim bentrok di babak penyisihan grup Liga Champions 2015--2016.Roma yang sempat menahan imbang Barca 1-1 di Olimpico, tidak bisa berbuat apa-apa saat bertandang ke Camp Nou. Serigala Roma dibantai 6-1, di mana Messi dan Suarez tampil sebagai bintang dengan masing-masing mengemas dua gol. (Soccerway)(ACF)