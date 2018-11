PSG Buat Liverpool seperti Tukang Jagal

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, memang bisa menerima kekalahan timnya dari Paris Saint-Germain. Tapi, bukan berarti dia senang dengan jalannya pertandingan. Seusai laga, Klopp mengatakan The Reds dicurangi karena para pemain PSG mudah sekali jatuh.Liverpool bentrok dengan PSG untuk memainkan laga lanjutan fase grup Liga Champions 2018--2019 di Stadion Parc de Princes, Kamis 29 November dini hari WIB. Dalam laga tersebut, terdapat enam pemain Liverpool yang diganjar kartu kuning.Permainan agresif dan dominasi serangan yang ditunjukkan PSG terbukti ampuh membuat PSG unggul dua gol lebih dulu pada babak pertama. Masing-masing golnya dicetak Juan Bernat (menit ke-13) dan Neymar (menit ke-37).Liverpool sempat mencetak gol balasan melalui tendangan penalti James Milner pada menit 45+1. Mereka juga berusaha tampil lebih agresif pada babak kedua untuk mengejar ketertinggalan. Tapi, para pemain Liverpool malah sering dianggap wasit bermain kasar.Klopp langsung jadi sorotan media atas hasil negatif timnya. Terlebih lagi, Liverpool yang tergolong tim papan Liga Primer Inggris terkenal sebagai tim yang memiliki sikap sportifitas tinggi. Tak heran jika akhirnya pelatih asal Jerman itu sewot."Saya tahu, tajuk utamanya saat ini adalah semua ucapan Klopp. Tapi beberapa gangguan dalam laga tadi benar-benar tidak keren. Dua musim berturut-turut kami dinobatkan sebagai tim paling fair play di Inggris, tapi tadi malah dibuat seperti tukang jagal," kata Klopp"Itu benar-benar kecerdikan PSG, khususnya Neymar. Namun, banyak juga pemain PSG yang terjatuh bukan karena pelanggaran serius. Kami tidak bisa terima hal itu," tambahnya."Dukungan suporter lawan sangat tinggi dan membuat kami tampil kurang tenang. Tapi Joe Gomez diganjar kartu kuning. Dia yang merupakan bocah paling manis di planet ini hampir dapat kartu merah. Meski begitu, kami kalah karena mereka mencetak dua gol dan kami satu gol. Kami memang bermain kurang bagus," lanjut Klopp menutup.Kekalahan ini membuat Liverpool turun ke peringkat tiga klasemen Grup C dengan koleksi 6 poin. Mereka wajib menang atas Napoli pada laga terakhir fase grup, Rabu (12/12), apabila ingin lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, PSG sedang berada di peringkat dua dengan kumpulan 8 poin. (The Guardian)(KAU)