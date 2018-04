Gara-gara Balon, Barcelona Dihukum UEFA

: Kemenangan Barcelona atas AS Roma pada leg pertama perempat final Liga Champions 2017--2018 berbuntut kurang sedap. UEFA memberikan sanksi kepada El Barca akibat insiden balon.Pada pertandingan yang dihelat di Camp Nou, suporter tuan rumah melempar balon berwarna kuning ke dalam lapangan. Aksi tersebut dinilai UEFA sebagai sebuah pelanggaran.Ada pun tindakan itu merupakan bentuk protes kepada pemerintah Spanyol atas dipenjarakannya politisi Catalan. Alhasil, setidaknya ada dua pelanggaran yang dilakukan, yakni mengganggu jalannya pertandingan dan membawa politik ke ranah sepak bola.Laporan yang berkembang menyebut perbuatan tersebut didalangi oleh Catalan Committees for the Defence of the Republic atau Komite Pertahanan Republik Catalan. 'Kampanye' tersebut sudah jauh hari dipromosikan melalui media sosial.UEFA lantas mengklaim aksi suporter Blaugrana melanggar regulasi disiplin. Komite Kontrol, Etika, dan Disiplin akan bertemu untuk menentukan seperti apa hukuman yang pantas.Leg 2 perempat final antara kedua tim tersebut akan digelar lagi hari Selasa pekan depan waktu setempat. UEFA menjamin pertandingan akan tetap berlangsung di kandang AS Roma dengan keunggulan agregat 4-1 buat Barcelona.(FIR)