Data & Fakta Menarik Usai Liverpool Tundukkan Napoli

: Liverpool memastikan diri lolos ke babak 16-besar Liga Champions 2018--2019. Torehan itu didapat The Reds usai membungkam Napoli dengan skor 1-0 pada matchday terakhir penyisihan Grup C, Rabu 12 Desember.Mohamed Salah menjadi pahlawan kemenangan bagi Liverpool pada laga tersebut. Sebab, satu-satunya gol The Reds dicetak oleh winger asal Mesir tersebut pada menit ke-34.Berkat kemenangan tersebut, Liverpool finis di posisi kedua klasemen sementara dengan mengoleksi sembilan poin. Meski memiliki poin yang sama dengan Napoli, The Reds unggul dalam jumlah gol di penyisihan grup sehingga meloloskan mereka ke babak 16-besar.Sementara itu, Napoli harus menempati peringkat ketiga klasemen akhir Grup C. Posisi yang mengantarkan mereka tampil di babak 32-besar Liga Europa musim ini.Kemenangan atas Napoli juga membuat Liverpool berhasil menuntaskan dendam dari kekalahan yang didapat pada pertemuan pertama mereka. Sebelumnya, The Reds menelan kekalahan di markas Napoli dengan skor identik 0-1.Selain itu, Liverpool pun memperpanjang catatan positif mereka atas Napoli. Kini, The Reds sudah menuai tiga kemenangan dari lima pertemuan dengan Partenopei.- Sejak awal musim lalu, James Milner menjadi pemain paling banyak menyumbang assist di Liga Champions ketimbang pemain lain. Total, ia sudah mencetak sembilan assist.- Mohamed Salah sudah terlibat 48 gol dari 38 pertandingan bersama Liverpool di seluruh kompetisi. Rinciannya adalah 35 gol dan 13 assist. Menariknya, seluruh catatan tersebut dibuatnya di Stadion Anfield.- Liverpool sukses mempertahankan rekor tidak terkalahkan dalam 16 pertandingan kandang mereka di kompetisi Eropa sejak dibesut Juergen Klopp (13 menang dan 3 imbang).- Mauro Icardi menjadi pemain pertama Inter yang mencetak tiga gol dalam laga kandang di penyisihan grup Liga Champions.(ASM)